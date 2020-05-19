19 Mayıs EBA bilgi yarışmasına nasıl katılınır, sonuçlar ne zaman açıklanacak? OGM Materyal bilgi yarışması yayını nerede olacak?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda TRT EBA TV Lise kanalında 19 Mayıs coşkusu olacak. 19 Mayıs yayın akışında ise birçok etkinlik bulunuyor. Liseler arası için çevrim içi bilg yarışması düzenleniyor.19 Mayıs EBA bilgi yarışması ile ilgili detaylar merak ediliyor. Yayın eş zamnlı olarak OGM Materyal sayfasında olacak. Peki 19 Mayıs EBA bilgi yarışmasına nasıl katılınır, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
19 Mayıs EBA bilgi yarışması sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. EBA TV 19 Mayıs özel yayınında liseler arası bilgi yarışması gerçekleştiriliyor. Öğrenciler soruları, tablet ya da bilgisayarından cevaplayacak.Liseler arası bilgi yarışmasına nasıl katılacağı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs EBA bilgi yarışmasına nasıl katılınır?
YARIŞMAYA NASIL KATILINIR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Liseliler Arası Bilgi Yarışması yapılacağını açıkladı. EBA TV Lise 19 Mayıs Özel Yayınında yapılacak yarışmada sorular, EBA TV Lise kanalından takip edilecek.
LİSELİLER ARASI BİLGİ YARIŞMASINA BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIŞMA NASIL OLACAK?
Öğrenciler ise telefon, tablet ya da bilgisayarından soruları cevaplayacak.
19 MAYIS EBA BİLGİ YARIŞMASI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların aynı gün saat 17.00'de açıklanacağı yarışmada, birinci olan öğrenci dizüstü bilgisayar kazanırken, ikinciye tablet ve üçüncü olan yarışmacıya da akıllı saat armağan edilecek.