19 Mayıs resmi tatil mi, yasak olacak mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilgi verdi. 19 Mayıs tarihine yaklaşırken tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs tatil mi, 4 gün tatil olacak mı?

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamasında 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacağını belirtti.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.