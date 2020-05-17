17.05.2020 - 19:24 |
19 Mayıs resmi tatil mi, yasak olacak mı? 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 4 günlük sokağa çıkma sınırlandırılmasıyle ve hangi tarihlerde olacağı ile ilgili açıklama yaptı. 19 Mayıs tarihine yaklaşırken resmi tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki 19 Mayıs tatil mi, kaç gün tatil olacak?
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı her yıl 19 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bilgi verdi. 19 Mayıs tarihine yaklaşırken tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki 19 Mayıs tatil mi, 4 gün tatil olacak mı?
4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği açıklamasında 16, 17, 18, 19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırması uygulanacağını belirtti.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tarihinde kutlanan, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmî bayramıdır. 19 Mayıs her yıl olduğu gibi bu yılda resmi tatil olacak.
Türkiye günlük corona virüs tablosuBakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüste son durumunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 1368 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 44 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 149 bin 435, can kaybı 4140 oldu. Son 24 saatte 1825 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 109 bin 962 oldu.