19 Nisan son depremler... Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

Manisa, Akdeniz, Ege son günlerde depremlerle sarsılıyor. Son olarak bugün en son 11.32'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu geşlişme sonrası tekrar son depremler lisetesi kontrol edilmeye başlandı. Sık sık sorulan soru ise 'Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?' şeklinde...

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin olduğunu bildirdi. Saat 11.32'de meydana gelen depremin derinliğinin 8.0 km olarak açıklandı. Saat 02.34'te de Kayseri 3.3 ile sallanmıştı.