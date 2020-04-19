19.04.2020 - 11:51 |
19 Nisan son depremler... Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?
Son dakika Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. saat 11.32'deki deprem korku yaratırken bir kez daha son depremler listesi araştırılmaya başlandı ve 'Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?' sorusuna cevap aranmaya başlandı.
Manisa, Akdeniz, Ege son günlerde depremlerle sarsılıyor. Son olarak bugün en son 11.32'de Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem yaşandı. Bu geşlişme sonrası tekrar son depremler lisetesi kontrol edilmeye başlandı. Sık sık sorulan soru ise 'Bugün en son ne zaman ve nerede deprem oldu?' şeklinde...
SON DEPREMLER
Kandilli Rasathanesi, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir depremin olduğunu bildirdi. Saat 11.32'de meydana gelen depremin derinliğinin 8.0 km olarak açıklandı. Saat 02.34'te de Kayseri 3.3 ile sallanmıştı.