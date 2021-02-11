19 sağlıkçı daha şiddet mağduru

Kovid-19 salgını ile mücadelenin öncü neferleri sağlık çalışanlarına karşı şiddet, tüm dünyada “Sağlık Çalışanları Yılı” ilan edilen 2021’nin ilk ayında da hız kesmedi. Sağlık Sen, Ocak ayı Sağlıkta Şiddet Raporu’nu açıkladı. Söz konusu rapora göre, ocak ayında sağlık birimlerinde kamuoyuna yansıyan 13 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylara sebebiyet veren 45 saldırgan, 19 sağlık çalışanını mağdur etti. 13 şiddet olayının 10’u hasta ve hasta yakınları, biri de yönetici tarafından gerçekleştirildi.Saldırganlardan 22’si ifadesi alınıp serbest bırakılırken, 19’u hakkında işlem dahi yapılmadı. Sadece iki saldırgan tutuklandı.

84 kişi tutuklandı

Sağlık Sen’in 1 Temmuz 2020-31 Ocak 2021 tarihine kadarki 7 aylık dönemi kapsayan raporuna göre ise; söz konusu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik 130 şiddet olayı yaşandı. 250 sağlık çalışanı 406 saldırganın şiddetine hedef oldu. Olaylar nedeniyle 84 kişi tutuklanırken, bir saldırgan bulunduğu kamu görevinden el çektirildi. 137 kişi ifadeleri alınıp serbest bırakıldı, 179 saldırgan hakkında hiçbir işlem yapılmadı.

Rapora ilişkin konuşan Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şunları kaydetti: “Canımızı yakan ve kronik bir sorun haline gelen şiddet için herkes elini taşın altına koymalı. Madem sağlık çalışanlarının fedakarlığı dilden dile dolaşıyor, madem 2021 sağlık çalışanlarının yılı o halde, şiddet olaylarının önüne geçmek için yeni bir eylem planı oluşturulmalı. Bu konuda herkesin, her kurumun samimi olması gerekir.”

AHEF Başkanı Özlem Sezen de, şunları söyledi: “İnsanlar fütursuzca orakla, taşla, sopayla, silahla rahatça gidip hekimi darp edebiliyor. Çünkü biliyor ki, verilen ceza çok az. Tutuksuz yargılanacak. Bunların da hiçbiri caydırıcı değil. Cezaların ağırlaştırılmasını, tutuksuz yargılamanın kaldırılmasını, fiziksel şiddetin yanı sıra sözel şiddet, sosyal medyada hedef gösterme, asılsız haberlerin de cezalarının uygulanmasını istiyoruz. Bizi alkışlayan ellerin bize şiddet gösteren ellere dönüşmesi çok hızlı oldu.”