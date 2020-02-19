19 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu - MPİ Milli Piyango hızlı bilet kupon sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün her ayın 9, 19 ve 29. gününde düzenlediği Milli Piyango çekilişinde 19 Şubat 2020 sonuçları belli oldu. Yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı 19 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçlarını ve sorgulama ekranını haberimizin içeriğinde bulabilir, biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz...



19-02-2020 Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi



Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar



157012



100000 TL ikramiye kazanan numaralar



342807



10000 TL ikramiye kazanan numaralar



018686 052586 064448 074213 085853 111971

118993 202278 249980 286721 294566 301423

326259 412859 463801 544539 615668 634492

643145 645676

MİLLİ PİYANGO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

1000 TL ikramiye kazanan numaralar



004334 007563 026033 054212 072513 082584

090609 097552 098545 102669 107553 138499

143722 145911 157594 158319 163841 174018

197507 204483 219258 229826 246157 308208

309884 313650 328256 334956 342340 363875

395210 432379 465567 481509 482949 494286

510642 517276 520756 524458 555952 588750

592358 607375 629525 642287 656693 677704

678784 683239



Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar



06939 07674 10343 10723 11974 12455

13326 13936 18522 23804 25123 25404

28357 28829 34148 36049 41584 44516

47042 47442 47592 47819 48279 48507

53577 57707 58799 59837 63202 64251

66396 69641 73725 80608 80778 84798

89035 90318 98307 98586



Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



0131 0164 0960 1060 1573 1864

1942 2818 2971 3931 4035 4248

4560 5058 5259 5406 5655 6601

6649 7080 7216 7571 7627 7779

8177 8302 9158 9474 9600 9966



Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



008 024 070 099 193 327

342 372 380 418 507 515

527 561 681 727 768 769

880 955



Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar



08 09 31 56 72 80

90



Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar



4 6



3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



057012 107012 117012 127012 137012 147012

150012 151012 152012 153012 154012 155012

156012 157002 157010 157011 157013 157014

157015 157016 157017 157018 157019 157022

157032 157042 157052 157062 157072 157082

157092 157112 157212 157312 157412 157512

157612 157712 157812 157912 158012 159012

167012 177012 187012 197012 257012 357012

457012 557012 657012



MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?



Amorti, son 2, 3, 4 ve 5 rakamlara göre ikramiye kazanan biletler ile teselli ikramiyelerinin şube ve bayilerden tahsil edilebiliyor. Daha büyük ikramiyeler için ise Milli Piyango Genel Müdürlüğü aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor. Milli Piyango ikramiyesinin 1 yıl içerisinde tahsil edilmesi gerekiyor. İkramiyenin 1 yıl içinde alınmaması zaman aşımına uğramasına neden oluyor.