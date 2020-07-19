19 Temmuz Korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca yayınlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs tablosunu bu akşam yayınlayacak. Peki son olarak dün yayınlanan tabloda durum nasıl? İşte merak edilen soruların yanıtları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(18 TEMMUZ CUMARTESİ)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 40.943

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 918

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 17

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.179

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 4.232.067

TOPLAM VAKA SAYISI: 218.717

TOPLAM CAN KAYBI: 5.475

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 201.013









1 GÜNDE ÇEYREK MİLYON VAKA!



WHO'ya göre, dün ilk kez günlük vaka sayısı çeyrek milyonu aştı. En büyük vaka artışları ABD, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika'da görüldü.

Küresel ölü sayısında da 7.360 kişiyle 10 Mayıs'tan bu yanaki en büyük artış oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Cumartesi günü itibariyle, toplam Covid-19 vakası sayısı 14 milyonu geçti, toplam ölü sayısı da 600 bini aştı.



ABD'DE VAKA SAYISI 4 MİLYONA YAKLAŞTI

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke konumunu koruyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı, son 24 saatte 64 bin 329 artışla 3 milyon 885 bin 430'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 803 artarak 142 bin 883'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 75 bin 246 ile Brezilya, 1 milyon 86 bin 476 ile Hindistan ve 771 bin 546 vakayla Rusya izliyor.