19 yaşındaki genç hayata veda etti

Yaklaşık 30 metre yükseklikten camın başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan Özevin’e ilk müdahaleyi olay yerindeki vatandaşlar yaptı. Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özevin tüm müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Koronavirüs salgını nedeniyle cenaze töreni düzenlemeyen Özevin’in naaşı Esenler’de bulunan Atışalanı Mezarlığı’na defnedildi. Özevin’in sipariş bir ilacı getirmek için eczaneden çıktığı öğrenildi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Yenibosna semti Değirmenbahçe Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansa geçen hafta kiralık ev bakmaya giden 42 yaşındaki grafiker Soner Elveren’in de başına 15 katta bilinmeyen bir nedenle cam düşmüştü. Elveren de başına düşen cam nedeniyle olay yerinde hayatını kaybetmişti.