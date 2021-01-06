194 can kaybı 14 bin 494 vaka

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’na göre; bin 477 kişiye hastalık teşhisi konuldu, 8 bin 908 kişinin tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338’e yükseldi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 270 bin 101, vefat sayısı 21 bin 879, ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.