1980'de Gölcük Belediyesi Dallas dizisindeki J.R.'ı kimi vurduğunu duyurmuştur? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

1980'de Gölcük Belediyesi Dallas dizisindeki J.R.'ı kimi vurduğunu duyurmuştur?



Baldızı Kristin'in















