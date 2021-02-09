1'i çocuk 5 kişi mahsur kaldı! Dehşet dolu dakikalar

Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi, 4. Akın Sokak’ta, 4 katlı bir apartmanın giriş katındaki elektronik eşya tamiri yapılan iş yerinde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevler kısa sürede büyürken, dumanlar apartmanın içine yayıldı. Apartmanda dumandan etkilenen 1’i çocuk 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. İş yerinde maddi zarar oluştu.

​Alemdar Mahallesi Muhtarı Abdullah Akay, “Allah'tan korkutucu bir durum oluşmadı. Şu an binada bulunan arkadaşları, itfaiye sayesinde kurtardık. En üst katta 3 kişi, orta katta da baba ve oğlu vardı” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.