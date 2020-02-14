2 aylık bebek evde ölü bulunmuştu... Anne tutuklandı

Olay, geçen yıl ağustos ayında Kırıkkale'de meydana geldi. Ayşe S.'nin 2 aylık kızı, evde ölü bulundu. Bebeğin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Olayla ilgili Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunduğu öğrenilen Ayşe S. hakkında gözaltı kararı verildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince 'Alt soya karşı kasten öldürme' suçundan gözaltına alınan Ayşe S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.