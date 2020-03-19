19.03.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul
2 bin 300 polis görev başında
Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların yasaklandığı Avrupa ülkelerinden getirilen 2 bin 856 Türk vatandaşının İstanbul ve Kocaeli’de karantina altına alınacakları yurtlara nakil işlemleri dün sabah saatlerinde tamamlandı.
FERİT ZENGİN İstanbul
Kapıları yurtlara kadar mühürlenen otobüslerle taşınan vatandaşlarının 535’i Başakşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Yurdu’na, bin 205’i Güngören’deki Fatih Sultan Mehmet Yurdu’na, 217’si ise Florya Beşyol Yurdu’na yerleştirilirken, diğerlerinin Kocaeli’ndeki yurtlara gönderildiği öğrenildi. Karantina tesislerinde alınan tedbirler kapsamında 2 bin 300 polisin görevlendirildiği, görevli personelin bir kısmının yurtların içerisinde, bir kısmının ise yurtların çevresindeki çevre güvenliğinde görevlendirildiği öğrenildi.