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06.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

2 bin 311 hasta 81 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 2 bin 311 kişiye daha Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti.

2 bin 311 hasta 81 can kaybı

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu’nun güncel verilerine göre; dün 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 81 kişi hayatını kaybetti, 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379’a yükseldi. Toplam test sayısı 14 milyon 700 bin 951’e ulaştı. Hasta sayısı 386 bin 820, vefat sayısı 10 bin 639, ağır hasta sayısı 2 bin 564, aktif hasta sayısı 43 bin 802 oldu. Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.7, yatak doluluk oranı yüzde 51.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32.9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.7 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından verilere ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın.”

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