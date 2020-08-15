2 bin 450 polis ile uygulama! Didik didik aradılar

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. 2 bin 450 polisin görev aldığı uygulamaya drone ile havadan da destek verildi. Sabit nokta ve umuma açık yer denetimleri şeklinde gerçekleştirilen uygulamada, özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı.



Uygulama noktalarında incelemelerde bulunan Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kentin huzurunu sağlamak adına uygulamaların devam edeceğini kaydetti. Bu uygulamalarda asayiş, trafik ve diğer suç unsurları yönünden çalışmaların yanı sıra vatandaşları koronavirüs salgını hakkında bilinçlendirme çalışmaları da yapıldığını belirten İnci, uygulamanın 15 ilçe dahil olmak üzere kent genelinde yapıldığını dile getirdi.







'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDECEK'

Kentte bu hafta bir kuyumcu ve bir markette gasp olaylarının yaşandığını ve disiplinli bir çalışma sayesinde iki olayın da faillerinin kısa sürede yakalandığını hatırlatan İnci, faili meçhul bir olay kalmadığını dile getirdi. Adananın güven ve huzur içinde olacağını kaydeden İnci, "Ayrıca yine uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 50 kilograma yakın esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla, sokak satıcılarıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

İnci, uygulama sırasında çocuklara oyuncak dağıttı.