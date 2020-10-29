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29.10.2020 - 02:23 | | DHA

2 bin polisli dev uygulama! Tek tek yakalandı

Adana'da 20 bin polisin katılımıyla hava desteli asayiş uygulaması yapıldı. 'Adana Huzur ve Güven' adı verilen uygulamada çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı.

2 bin polisli dev uygulama! Tek tek yakalandı

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. Uygulamada, 15 bin 439 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 36 kişiyi yakaladı.

Sabit nokta yol kontrollerinde 6 bin 488 aracı inleyen polisler, 4 çalıntı motosiklet, 1 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirirken, 25 aracı trafikten men etti, 177 araca ise çeşitli kabahatlerden 105 bin 132 lira para cezası kesti. Umuma açık 125 iş yerini denetleyen ekipler, 19 mekana çeşitli nedenlerle idari işlem uygularken, kumar oynattığı ve kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye ise 2 bin 450 lira idari para cezası uyguladı. Sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekan denetimlerinde maske takma zorunluluğu ve izolasyon kurallarına uymadığı tespit edilen 29 kişiye de toplam 39 bin 600 lira para cezası kesildi.

2 bin polisli dev uygulama Tek tek yakalandı


Öte yandan gece saatlerine kadar devam eden uygulama genelinde 3 adet ruhsatsız tabanca,bir adet ruhsatsız av tüfeği, silahlara mühimmat, 4 adet kesici-delici alet, 90 gram esrar ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
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