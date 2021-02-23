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23.02.2021 - 10:09 | | DHA

2 çocuk babası, evinin önünde öldürüldü!

Mardin’de, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan, 29 yaşındaki 2 çocuk babası Şeyhmus Mutlu hayatını kaybetti. Cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp morguna götürülürken, polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 çocuk babası, evinin önünde öldürüldü!

Olay, dün gece Gölcük Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Şeyhmus Mutlu, evinin önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Mutlu, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mutlu'nun cansız bedeni, otopsi için Mardin Adli Tıp morguna götürüldü.

Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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