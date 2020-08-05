2 çocuk babası ormanlık alanda kendini ağaca astı!

Olay, İzmit Gökçeören Mahallesi Kaynarca yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan bir kişi, ağaca asılı birinin olduğunu görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, isminin Yalçın A. olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekiplerinin bölgede yaptığı incelemenin ardından Yalçın A.’nın cenazesi otopsi için Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yalçın A.’nın nakliyecilik işi yaptığı ve bir süredir de psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
MSB’den Türkiye-Azerbaycan tatbikatı paylaşımıMilli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan arasında düzenlenen TürkAz Kartalı Tatbikatı’na ilişkin Türk Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının görüntülerini paylaştı. MSB’den yapılan açıklamada, “Tek Millet İki Devlet” mesajı verildi.