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27.01.2021 - 11:20 | | DHA

2 dernekte kumar baskını! 63 kişiye ceza yağdı

Eskişehir’de ihbar üzerine harekete geçen ekipler, 2 dernekte kumar baskını düzenledi. Koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 63 kişiye toplam 282 bin 619 lira para cezası uygulandı.

2 dernekte kumar baskını! 63 kişiye ceza yağdı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal ve Hoşnudiye Mahallesi’ndeki 2 dernekte kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Derneklere yapılan baskında 63 kişi, kumar oynarken yakalandı. Koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynayan 63 kişiye toplam 282 bin 619 lira para cezası uygulandı.

Daha öncede kumar oynatıldığı gerekçesiyle mühürlendiği belirlenen derneklerin sorumluları hakkında ‘kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak’ ile ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.

Dernek binaları yeniden mühürlendi.

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