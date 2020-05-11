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11.05.2020 - 09:27 | | DHA

2 eve şok baskın! 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen baskında, 8 bin paket kaçak sigara ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

2 eve şok baskın! 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak sigara olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarla ekipleri, evlere eş zamanlı baskın düzenledi.

Evlerde 8 bin paket kaçak sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evlerin sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.

 

 

İstanbul'da işlerine gitmeye çalışan vatandaşlar yollara döküldü23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde ilan edilen iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması gece saat 00.00’da sona ermişti. İstanbul’da da ana arterlerde vatandaş ve trafik yoğunluğu oluşturdu.
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