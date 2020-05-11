11.05.2020 - 09:27 | | DHA
2 eve şok baskın! 8 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’ın Çaldıran ilçesinde, jandarma ekiplerince 2 eve düzenlenen baskında, 8 bin paket kaçak sigara ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılara yönelik çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak sigara olduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarla ekipleri, evlere eş zamanlı baskın düzenledi.
Evlerde 8 bin paket kaçak sigara ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evlerin sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı.