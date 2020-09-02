2 Eylül korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli oldu. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaştı...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 EYLÜL ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 107.927

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.596

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 45

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 947

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 7.355.862

TOPLAM VAKA SAYISI: 273.301

TOPLAM CAN KAYBI: 6.462

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 246.876











OXFORD'DA AŞI DENEMELERİ 3. EVREYE GELDİ

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, son aşamada deneniyor.



'Clinical Trials Arena' internet sitesinde yer alan habere göre 'AZD1222' adlı aşı adayı ABD'de 18 yaş üstü 30 bin denek üzerinde test edilecek.

ABD Biyomedikal İleri Geliştirme İdaresi (BARDA) ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAID) desteğiyle gerçekleştirilen deneme, aşı adayının güvenlik, etkinlik ve bağışıklık etkisini kitlesel ölçekte sınamayı hedefliyor.

İnsanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeren aşı adayı, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin yapay şekilde ifade kazanmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikorlar üreterek gerçek virüse bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemeleri İngiltere ve Güney Afrika'da yürütülmüş, Brezilya'da 5 bin deneğin katıldığı üçüncü aşama klinik denemelere başlanmıştı.