2 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayınlıyor

Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 EYLÜL ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 109.443

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.572

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 47

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 7.247.935

TOPLAM VAKA SAYISI: 271.705

TOPLAM CAN KAYBI: 6.417

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 245.929









OXFORD'DA AŞI DENEMELERİ 3. EVREYE GELDİ

İngiltere'de Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, son aşamada deneniyor.



'Clinical Trials Arena' internet sitesinde yer alan habere göre 'AZD1222' adlı aşı adayı ABD'de 18 yaş üstü 30 bin denek üzerinde test edilecek.

ABD Biyomedikal İleri Geliştirme İdaresi (BARDA) ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAID) desteğiyle gerçekleştirilen deneme, aşı adayının güvenlik, etkinlik ve bağışıklık etkisini kitlesel ölçekte sınamayı hedefliyor.

İnsanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeren aşı adayı, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin yapay şekilde ifade kazanmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikorlar üreterek gerçek virüse bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.

Aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemeleri İngiltere ve Güney Afrika'da yürütülmüş, Brezilya'da 5 bin deneğin katıldığı üçüncü aşama klinik denemelere başlanmıştı.