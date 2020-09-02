2 Eylül korona tablosu açıklanıyor - Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? Bakan Fahrettin Koca yayınlıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül Çarşamba gününün tablosunu bu akşam açıklayacak . Son günlerde ciddi bir yükseliş gösteren koronavirüs vakaları ile ilgili dün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 7 milyonu geçtiği, toplam vaka sayısı ise 271.705'e ulaştığı belirtildi. 47 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 245.929 olarak duyuruldu...
Ülkemizin tüm dünyada olduğu gibi Mart ayından beri büyük bir mücadele Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli olmak üzere. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20:00 sularında paylaşacak...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(2 EYLÜL ÇARŞAMBA)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 109.443
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.572
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 47
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 1.003
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 7.247.935
TOPLAM VAKA SAYISI: 271.705
TOPLAM CAN KAYBI: 6.417
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 245.929
OXFORD'DA AŞI DENEMELERİ 3. EVREYE GELDİ
İngiltere'de Oxford Üniversitesinin İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca iş birliğinde geliştirdiği potansiyel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, son aşamada deneniyor.
'Clinical Trials Arena' internet sitesinde yer alan habere göre 'AZD1222' adlı aşı adayı ABD'de 18 yaş üstü 30 bin denek üzerinde test edilecek.
ABD Biyomedikal İleri Geliştirme İdaresi (BARDA) ve Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAID) desteğiyle gerçekleştirilen deneme, aşı adayının güvenlik, etkinlik ve bağışıklık etkisini kitlesel ölçekte sınamayı hedefliyor.
İnsanlarda basit soğuk algınlığına yol açan bir adenovirüsün zayıflatılmış ve kendini çoğaltamayan versiyonunu içeren aşı adayı, Kovid-19'un insan hücrelerine tutunmasını sağlayan çivi proteininin yapay şekilde ifade kazanmasını ve vücudun buna karşı koruyucu antikorlar üreterek gerçek virüse bağışıklık kazanmasını amaçlıyor.
Aşı adayının birinci ve ikinci aşama klinik denemeleri İngiltere ve Güney Afrika'da yürütülmüş, Brezilya'da 5 bin deneğin katıldığı üçüncü aşama klinik denemelere başlanmıştı.