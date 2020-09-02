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02.09.2020 - 18:16 |

2 Eylül Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı

Şans Topu'nda heyecan bu akşam yapılacak olan çekilişle devam ediyor. 5. hafta çekilişi gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi bu akşam Sisal Şans resmi internet sitesi millipiyangooline'dan 20:00'de canlı olarak yayınlanacak. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri olacak?

2 Eylül Şans Topu sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı

Her hafta olduğu gibi bu Çarşamba günü de merakla beklenen ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu çekilişi bu akşam saat 20.00'da gerçekleştirilecek ve sonuçlar belli olur olmaz haberimizde yer alacak...

ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI



Şans Topu oynamanın kuralları neler?

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu’nda her kolonun fiyatı ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar    adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Küçük çocuk kapılarını kilitlediği otomobilde mahsur kaldıSivas'ta 2,5 yaşındaki Aras Arkaz içinde oynadığı otomobilin kapılarını kitleyince mahsur kaldı. Aras, polis ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çabası sonucu elindeki anahtarın otomatik kilidine basarak kapıyı açtı.
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2 Eylül Şans Topu sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı

2 Eylül Şans Topu sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - Şans Topu çekiliş sonuç sorgulama ekranı

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