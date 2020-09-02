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02.09.2020 - 18:11 |

2 Eylül Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

2 Eylül Sayısal Loto çekilişi için meraklı bekleyiş sona ermek üzere. Bu akşam haftanın 2. çekilişi gerçekleştirilecek Çılgın Sayısal Loto'da hangi numaralar kazandıracak oldukça merak ediliyor. Sayısal Loto çekilişi her hafta olduğu gibi bu akşam da, Sisal Şans resmi internet sitesi üzerinden saat 21:30'da canlı yayın olarak düzenlenecek...

2 Eylül Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Merakla beklenen 2 Eylül Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Sisal Şans tarafından düzenlenen ve zenginlik hayaliyle yurdumuzun dört bir yanındaki on binlerce vatandaşımızın oynadığı Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar açıklanınca haberimizde yer alacak...


SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI



Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Akdeniz'de eylül ayı sıcaklık rekoru kırılacakAntalya'da 32 derece olan hava sıcaklığının, önümüzdeki 3 günde mevsim normallerinin üzerine çıkarak, 40 dereceye ulaşması bekleniyor. 3 günlük süreçte sıcaklığın Burdur'da 10, Isparta'da 11 derece artarak, eylül ayı rekorlarının kırılması bekleniyor. Antalya'da nem oranının yüzde 80'lere ulaşması nedeniyle de kenti nem bulutları kapladı.
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