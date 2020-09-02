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02.09.2020 - 19:33 |

2 Eylül Sayısal Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinin klasiği haline gelen şans oyunu Sayısal Loto'da 14. hafta çekilişi bu akşam düzenlenecek. Sisal Şans tarafından 21:30'da gerçekleştirilecek olan çekiliş sonrası gözler kazandıran şanslı numaraları araştırmaya çevrilecek. Peki bu hafta hangi numaralar zengin edecek?

2 Eylül Sayısal Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı

Merakla beklenen 2 Eylül Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Her Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Sisal Şans tarafından düzenlenen ve zenginlik hayaliyle yurdumuzun dört bir yanındaki on binlerce vatandaşımızın oynadığı Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar açıklanınca haberimizde yer alacak...


SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI



Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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