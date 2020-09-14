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14.09.2020 - 07:00 |

2 Fransız savaş gemisini batırdı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker’i anma etkinliğine katıldı.

2 Fransız savaş gemisini batırdı

Birinci Dünya Savaşı’nın güney cephesinde yaşanan en büyük zaferlerinden birinin kahramanı olan Yüzbaşı Aker, dünyada dağ bataryaları ile uçak gemisi batıran ilk topçu subayı olarak tarihe geçti. Kemer üzerindeki Batı Toros Dağları’nın tepelerine dört toptan oluşan küçük bir batarya kuran Aker, İngiliz HMS Ben My Chree ile Fransız Paris II ve Alexandra savaş gemilerini Meis Adası önlerinde denizin derinliklerine gömmüştü. Yüzbaşı Aker’in bataryası, dağlarda görülemeyen yerlere gizlendiği ve her gün yer değiştirdiği için Fransız ve İngilizler tarafından “Hayalet Batarya” olarak anılmıştı. Aker, 1968 yılında hayatını kaybetti.

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