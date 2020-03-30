Düştüğü yerden kalkamadı! 2 gün boyunca yardım bekledi

Olay, Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Corona virüs salgınının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ve evden dışarı çıkmaları yasaklanan 65 yaş üzeri hasta kişileri kontrol etmek için kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, Nebile Zihinli'nin evine geldiğinde yaşlı kadının yardım istediğini fark etti.

Ayağı kayıp yere düştükten sonra yerinden kalkamayan Zihinli'yi kapı kilitli olduğu için kurtaramayan görevliler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye görevlisi, evin kapısını tekme atarak kırdı. Kapının açılmasıyla içeri giren sağlık ekipleri, 2 gündür yardım bekleyen yaşlı kadını kurtardı.

Zihinli daha sonra, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.