07.09.2020 - 12:54 | | İHA
2 gün önce eşini kaybeden kadın intihar etti!
Kayseri’de iki gün önce eşini kaybettiği öğrenilen 80 yaşındaki kadın yakınlarına 'Bir süre eve girmeyin' dedikten sonra kendini asarak hayatına son verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Magosa Sokak üzerinde meydana gelen olayda 80 yaşındaki Elife Kılıçlı'ın iki gün önce eşini kaybettiği öğrenildi. Oğlunun evinde kaldıktan sonra sabah kendi evine gelen Elife Kılıçlı, 'bir süre eve gelmeyin' dedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları evi kontrole geldiklerinde Elife Kılıçlı'yı çarşafla kendini kapı demirine asmış şekilde buldu.
Yapılan ihbarla olay yerine 112 ve 155 ekipleri sevk edilirken, ekipler Elife Kılıçlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Elife Kılıçlı'nın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
Ağzından düşürdüğü, eşinden hatıra altın dişleri çalındıBursa'da, Hatice Godan'ın (85) evine giren kimliği belirsiz kişi, eşinden hatıra kalan ve 20 gram altın olan takma dişlerini ağzından düşünce çalıp, kaçtı. Hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatılırken, Hatice Godan, "Dişlerim altındı, eşimden kaldı. Kim bilir kaç senelikti" dedi.Olay, cuma akşamı, Yıldırım ilçesine bağlı Şible Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Godan'ın tek başına yaşadığı 2 odalı eve, kimliği belirsiz kişi girdi. Evde bir anda tanımadığı kişiyle göz göze gelen Godan, paniğe kapıldı. Bu sırada Godan'ın ağzından 20 gram altın olan takma dişleri yere düştü. Hırsızlık şüphelisi ise hemen altın dişleri alıp, evden çıktı. Godan'ın yardım istediği komşularının ihbarıyla eve polis ekipleri geldi. Olay yeri incelemesi yapan ekipler, görgü tanıklarının da ifadelerine başvurarak, hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.