2 gÃ¼n sonra dÃ¼ÄŸÃ¼nleri vardÄ± Feci son

Mutlu Varol (32) ve Seren TaÅŸdemir (25) bir sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlandÄ±. Mutlu gÃ¼nleri iÃ§in gÃ¼n sayan genÃ§ Ã§ift dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±. HazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan Ã§ift, AydÄ±n'a kÄ±na yapmaya gitti. AydÄ±ndaki kÄ±nanÄ±n ardÄ±ndan, Cuma gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak olan en mutlu gÃ¼nleri iÃ§in Bursa'ya dÃ¶nÃ¼ÅŸ yoluna geÃ§en Ã§ifti Bursa'da Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±.

Bursa'da mahalle bekÃ§iliÄŸi yapan Mutlu Varol kontrolÃ¼ndeki 16 LTN 23 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, N.E. kontrolÃ¼ndeki 35 NNV 50 idaresindeki tÄ±ra arkadan Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle kaÄŸÄ±da dÃ¶nen hafif ticari araÃ§ta bulunan Mutlu Varol, olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. Varol'un yanÄ±nda yolcu konumunda bulunan niÅŸanlÄ±sÄ± Seren TaÅŸdemir aÄŸÄ±r yaralanÄ±rken, Gaye TaÅŸdemir(22) ve Bircan TaÅŸdemir(42) ise yaralandÄ±.

KazayÄ± gÃ¶ren diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Ã§evrede geniÅŸ gÃ¼venlik Ã¶nlemi aldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri ticari aracÄ±n Ã¶nÃ¼nde sÄ±kÄ±ÅŸan Seren TaÅŸdemir'i sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden kurtardÄ±.

SaÄŸlÄ±k ekipleri Mutlu Varol'un direksiyon baÅŸÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirlerken, diÄŸer 3 yaralÄ± Ã§evredeki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Seren TaÅŸdemir'in durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

GENÃ‡ Ã‡Ä°FTÄ° Ã–LÃœM AYIRDI

Bir sÃ¼re Ã¶nce niÅŸanlanan ve Cuma gÃ¼nÃ¼ dÃ¼nya evine gireceÄŸi Ã¶ÄŸrenilen genÃ§ Ã§ifti Ã¶lÃ¼m ayÄ±rdÄ±. AydÄ±n'da kÄ±na yaptÄ±ktan sonra Bursa'ya gelen Ã§ift, GÃ¶Ã§men KonutlarÄ±'nda tÄ±rÄ±n altÄ±na girdi. Kazada Bursa'da mahalle bekÃ§iliÄŸi yapan Mutlu Varol hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

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