2 haftada bir il bazında karar devri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kentlerin dört ayrı kategoride değerlendirileceği kademeli normalleşme ile ilgili, “O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart’tan sonra, herkes kendi ilinde kafe restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek” dedi.

Koca, Kabine toplantısı öncesinde, Milliyet’in de içinde bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koca, vaka ve aşılama oranlarına göre, sokağa çıkma kısıtlamalarının kaldırılması, restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitimin başlaması için mart ayı ile birlikte başlayacak kademeli normalleşmenin ayrıntılarını paylaştı.

İller bazında

Kentleri dört ayrı kategoride (düşük, orta, yüksek ve çok riskli) değerlendireceklerini belirten Koca, “O dört kategori ile, kentlerin ne durumda olduğunu, neyin açılıp neyin kapanacağını bileceğiz. İller bazında tedbirleri daha çok somutlaştırıp, açılım ya da kapamayı ona göre yapmayı düşünüyoruz. İl il açma/kapama uygulaması iki haftada bir değerlendirilecek. 1 Mart’tan sonra, herkes kendi ilinde kafe-restoran açılmalı mı açılmamalı mı söyleyecek, bize ihtiyaç kalmayacak. İllere göre harita olarak vaka ortalamasını da haftalık açıklamaya devam edeceğiz” dedi.

37 ilde mutasyon

En son 196 olarak açıklanan Türkiye’deki mutasyonlu virüsle ilgili Koca, “Hem il sayısı hem de oran olarak giderek artıyor. Şu an 37 ilde mutasyon var. Yayılımı fazla. Ancak hastalık etkisi artmış ya da azalmış değil” dedi.

“Karadeniz kentlerindeki vaka sayılarında artış görülüyor. Sebebi ne” sorusu üzerine Koca, “Mutasyonla ilgi değil. Tamamen o bölgedeki hareketlilik veya o bölgedeki il bazında denetim dahil olmak üzere birçok faktör etkili olabilir” yanıtını verdi.



Kongre eleştirilerine yanıt



Salgın döneminde AK Parti kongrelerinin yapılması ve kalabalık görüntülerin oluşmasına gelen eleştirilerin hatırlatılması üzerine de Koca, şunları kaydetti: “Genel olarak söyleyeyim. Bilim Kurulumuz, biz, salgının boyutunu, hangi tedbirlerin alınması gerektiğini, nasıl bulaşın olduğunu, her gün anlatmaya devam ediyoruz. Salgının seyri, bulaşıcılığı bir araya gelmekle, kapalı ortamda bulunmakla, insandan insana geçildiği için, maske dahil bir takım tedbirleri devre dışı bıraktığımızda, bu salgının arttığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla bütün 83 milyon buna hassasiyetle odaklanmalı. Herkes için söylüyorum.”



Vaka sayısı en çok artan 5 il



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 salgınında geçen haftaya göre, her 100 bin kişide vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale olduğunu bildirdi. Koca, twitter hesabından, bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayılarında en çok artış ve azalış olan 5 ile ilişkin tabloyu paylaştı.



Koca, paylaşımında “Geçen haftaya göre, 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz, Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum, aşıyla birlikte en büyük gücümüz” İfadesini kullandı.