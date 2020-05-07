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07.05.2020 - 06:35 | | İHA

2 katlı evin damından düşen kadın ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde oturduğu 2 katlı evin damından düşen genç kadın ağır yaralandı.

2 katlı evin damından düşen kadın ağır yaralandı

Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Nasırlı köyünde yaşayan Sümeyye K.,(21), 2 katlı evin damında temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Genç kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sümeyye K., önce Gölbaşı Devlet Hastanesine ardından da hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Zonguldak'ta, iki katlı evin çatısı yandıZonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Sarıkaya köyünde, iki katlı evin çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatı kullanılmaz hale geldi.
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