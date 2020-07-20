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20.07.2020 - 09:26 | | İHA

2 kişi kimseye aldırmadı, Taksim'de kadına tekme tokat saldırdı

Taksim Meydanı’nda yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat darp etti. Güpegündüz yaşanan olayın ardından iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saat 18.00’de Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadın şahsı darp etti. Kadının darp edildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Kadını darp eden 2 şahısta polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Taksim Polis Merkezine götürüldü. Yaralı kadında ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"TARTIŞMA ÇIKTI, KAVGA ETTİLER"

Olayı gören bir vatandaş ise şu şekilde konuştu:

“Kafaları güzeldi herhalde. Tartışma oldu ondan sonra iki kişi bayana saldırdılar, dövdüler. Ondan sonra memurlar geldi. Anladığım kadarıyla beraberdiler. Tartışma çıktı kavga ettiler.”

    Genç kadını güpegündüz tekme tokat darp ettilerTaksim Meydanı’nda yabancı uyruklu iki erkek şahıs, arkadaşları olan kadını tekme tokat darp etti. Güpegündüz yaşanan olayın ardından iki şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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