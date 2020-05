3 Mayıs Koronavirüs tablosu SON DURUM açıklandı: Ölü sayısı ve Vaka (test) sayısı bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 MAYIS CUMARTESİ)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 24.001



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.670



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 61



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 4.892

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.135.367



TOPLAM VAKA SAYISI: 126.045



TOPLAM CAN KAYBI: 3.397



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 63.151