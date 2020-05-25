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25.05.2020 - 09:01 | | İHA

2 milyonluk dairede alacak verecek kavgası! 1 yaralı

Bursa'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan 7 kişilik silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

2 milyonluk dairede alacak verecek kavgası! 1 yaralı

Olay, saat 02.30’da merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 grup Sapanca Sokak üzerinde bulunan Turkuaz Plus evlerinde buluştu. Bir süre ev içinde konuşan 2 grup daha sonra tartışmaya başladı.

2 milyonluk dairede alacak verecek kavgası 1 yaralı

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi sonucu silahlar ve bıçaklar konuştu. Çıkan tartışma sonucu, Ugur.Y (38) bacağından ve karnından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanıyla Acıbadem Hastanesine giden Ugur Y.(38) durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, evin içinde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.

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