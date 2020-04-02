2 Nisan Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (TÜRKİYE'DE son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili önemli bir son dakika açıklamasına imza attı. Bakan Koca, corona virüsün hangi ilde ne kadar görüldüğünü vatandaşlarla paylaştı. Peki merakla araştırılan Corona virüs vaka sayısı hangi ilde (şehirde) ne kadar? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(2 NİSAN PERŞEMBE)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556



TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135



TOPLAM CAN KAYBI: 356







