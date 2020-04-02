02.04.2020 - 23:27 |
2 Nisan Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (TÜRKİYE'DE son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları
Dünyanın ardından ülkemizde ciddi bir şekilde görülmeye başlanan corona virüs ile ilgili araştırmalar an be an devam ediyor. Konuyla dair bol bol araştırma yapan milyonlarca yapan vatandaşımız ülkemizdeki vaka (hasta), vefat ve test sayılarını merak ediyor. İşte günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 2 Nisan Türkiye grafik tablosu...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili önemli bir son dakika açıklamasına imza attı. Bakan Koca, corona virüsün hangi ilde ne kadar görüldüğünü vatandaşlarla paylaştı. Peki merakla araştırılan Corona virüs vaka sayısı hangi ilde (şehirde) ne kadar? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(2 NİSAN PERŞEMBE)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 79
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 125.556
TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135
TOPLAM CAN KAYBI: 356
1 NİSAN SON DURUM
İSTANBUL: 8.852
İZMİR: 853
ANKARA: 712
KONYA: 584
KOCAELİ: 410