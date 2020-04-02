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02.04.2020 - 23:27 |

2 Nisan Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (TÜRKİYE'DE son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Dünyanın ardından ülkemizde ciddi bir şekilde görülmeye başlanan corona virüs ile ilgili araştırmalar an be an devam ediyor. Konuyla dair bol bol araştırma yapan milyonlarca yapan vatandaşımız ülkemizdeki vaka (hasta), vefat ve test sayılarını merak ediyor. İşte günlük olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 2 Nisan Türkiye grafik tablosu...

2 Nisan Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü? (TÜRKİYE'DE son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili önemli bir son dakika açıklamasına imza attı. Bakan Koca, corona virüsün hangi ilde ne kadar görüldüğünü vatandaşlarla paylaştı. Peki merakla araştırılan Corona virüs vaka sayısı hangi ilde (şehirde) ne kadar? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(2 NİSAN PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556

TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

TOPLAM CAN KAYBI: 356

2 Nisan Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (TÜRKİYEDE son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları


1 NİSAN SON DURUM

İSTANBUL: 8.852

İZMİR: 853

ANKARA: 712

KONYA: 584

KOCAELİ: 410

2 Nisan Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (TÜRKİYEDE son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları



2 Nisan Corona virüs kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü (TÜRKİYEDE son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları



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