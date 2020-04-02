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02.04.2020 - 21:24 |

2 Nisan CANLI Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı? (TÜRKİYE'DE son durum) Ölüm, Vaka, test sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile ilgili önemli bir son dakika açıklamasına imza attı. Bakan Koca, corona virüsün hangi ilde ne kadar görüldüğünü vatandaşlarla paylaştı. Peki merakla araştırılan Corona virüs vaka sayısı hangi ilde (şehirde) ne kadar? İşte Bakan Koca'nın açıklamaları....

2 Nisan CANLI Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı? (TÜRKİYE'DE son durum) Ölüm, Vaka, test sayıları

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(2 NİSAN PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 18.757

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.456

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  79

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 125.556

TOPLAM VAKA SAYISI: 18.135

TOPLAM CAN KAYBI: 356

2 Nisan CANLI Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı (TÜRKİYEDE son durum) Ölüm, Vaka, test sayıları


1 NİSAN SON DURUM

İSTANBUL: 8.852

İZMİR: 853

ANKARA: 712

KONYA: 584

KOCAELİ: 410

2 Nisan CANLI Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı (TÜRKİYEDE son durum) Ölüm, Vaka, test sayıları



2 Nisan CANLI Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı (TÜRKİYEDE son durum) Ölüm, Vaka, test sayıları



Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 1 milyonu aştıDünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 1 milyonu aştı. Öte yandan hayatını kaybedenlerin sayısı ise 50 bin.
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