MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2 otomobil alev alev yandı! Kundaklama şüphesi
ABONE OL
30.08.2020 - 05:26 |

2 otomobil alev alev yandı! Kundaklama şüphesi

Küçükçekmece’de park halindeki 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

2 otomobil alev alev yandı! Kundaklama şüphesi

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Piri Reis Sokak’ta park halindeki 34 CYT 458 ve 26 DJ 160 plakalı otomobilin alev aldığını gören semt sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, araçlardaki yangın söndürüldü.

2 otomobil alev alev yandı Kundaklama şüphesi



Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

2 otomobil alev alev yandı! Kundaklama şüphesi

2 otomobil alev alev yandı! Kundaklama şüphesi

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

Milyonlarca kişi bekliyordu pazartesi başlıyor! Onlar kapsam dışı...

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

'Libya'da söz hakları yok, savaşı körüklemesinler'

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sıradaki Haber