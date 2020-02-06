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06.02.2020 - 14:34 |

2 pilot için 'taksirle ölüme sebebiyet' suçundan soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, iki pilot hakkında birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden oldukları gerekçesiyle taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan soruşturma başlattı.

2 pilot için 'taksirle ölüme sebebiyet' suçundan soruşturma

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçak kazanın ardından yeni bir son dakika haberi geldi. Pilotlar tedavilerinin ardından ifadelerinin alınması için emniyete götürülecek. Gerekçe birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmalarına neden olmak…

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