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27.09.2020 - 17:02 | | DHA

2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına sebep olan 5 kişi adliyede!

Bolu’da kavga ettikleri sırada kendilerine müdahale eden polis ve bekçilere saldırarak 2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına neden olan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

2 polis ve 3 bekçinin yaralanmasına sebep olan 5 kişi adliyede!

Olay, cuma gece yarısı İzzet Baysal Caddesi üzerinde yaşandı. İki grup arasındaki tartışmanın büyümesiyle taraflar kavga etti. Caddedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve bekçiler sevk edildi. Bekçi ve polis ekipleri kavgayı ayırmak için taraflara müdahale etti. Ancak kavga eden gruptan bazı kişiler, bekçi ve polislere bıçakla saldırdı. Zor durumda kalan ekiplerin talebi üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi gönderildi. Güçlükle kontrol altına alınan kavgada, 2 polis, 3 bekçi ve taraflardan 1 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kavgaya karışan, polis ve bekçilerin yaralanmasına neden olan 5 kişi olayın ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.K., R.K., M.K., T.O. ve A. İ. Y. hastanedeki sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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