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02.02.2020 - 14:42 |

2 Şubat (bugün) son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Elazığ, Manisa ve Akdeniz'de depremler yaşanmaya devam ediyor. Bu sabah saatlerinde Manisa'da bir deprem daha meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedilirken halk bir kez daha korku dolu anlar yaşadı. İşte 2 Şubat tarihinde gerçekleşen son depremler...

2 Şubat (bugün) son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu?

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Elazığ, Manisa ve Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Elazığ'da okullar 1 hafta tatil edilirken Malatya'da birçok okulda tatil süresi uzatıldı. Manisa'da ise bu sabah saatlerinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte bugün yaşanan son depremler...

2 ŞUBAT SON DEPREMLER

FAD'dan son dakika haberine göre Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde saat 13:40'ta bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 19.27 km derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. 14.46'da Manisa'da 4.5 büyüklüğünde bir başka deprem daha meydana geldi.

MANİSA DA SALLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 03.23'te 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 5,84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KIRKAĞAÇ'TA DEPREM

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.25’te Kırkağaç ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 6.99 kilometre derinliğinde oluştu.

2 Şubat (bugün) son depremler... En son nerede ve ne zaman deprem oldu

 

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