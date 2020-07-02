2 Temmuz Corona tablosu açıklanıyor - Koronavirüs Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi? - Bakan Koca son durumu...

Dünyanın ana gündem maddesi haline gelen Koronavirüs ile ilgili ülkemizdeki günlük tablo belli oluyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün be gün son durum tablosunu 20.00 sularında paylaşacak...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

(1 TEMMUZ ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 52.313

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.192

BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 2.311

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 3.433.963

TOPLAM VAKA SAYISI: 201.098

TOPLAM CAN KAYBI: 5.150

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 175.422







TUNCELİ'DE KORKUTAN GELİŞME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin en az koronovirüs vakası görülen 5 ilinden biri olan Tunceli'de bir günde 6 vaka tespit edilmesiyle valilik kent genelindeki önlemleri artırdı. 250 hane ve bin nüfusuyla Tunceli'nin en büyük köyü konumundaki Burmageçit köyüne geçtiğimiz günlerde Kocaeli'den gelen bir kadın önceki yıllarda ölen bir yakını için hayır yemeği verdi. Çok sayıda köylünün katıldığı yemeğin ardından kadının koronavirüs testi pozitif çıktı. Yapılan filyasyon çalışmasıyla kadına temas eden 3 kişide koronavirüs tespit edildi. Burmageçit köyündeki koronavirüs vakaların ortaya çıkmasının ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca karantina uygulaması başlatıldı.

Hozat ilçesine bağlı Altınçevre köyünde de yurtdışından gelen 2 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon çalışması başlatıldı, köy karantinaya alındı. Her iki köydeki karantina uygulaması sürerken, köy sakinlerinin ihtiyaçlarının karşılanması için Tunceli Valiliği bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri çalışmalarını sürdürüyor.

RUSYA COVID-19 İLACI İHRAÇ ETMEYE BAŞLIYOR

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) ve HimRar şirketler grubu, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedavisinde kullanılan "Avifavir" ilacının ihracatına başladı. Avifavir ilacı, ilk olarak Belarus'a ihraç edildi. Rus doktorlar söz konusu ilacın korona virüs hastaları üzerinde oldukça etki oluşturduğunu iddia ediyor. Mayıs ayı sonunda klinik çalışmalarda etkinliğini kanıtlayan Avifavir, Sağlık Bakanlığı'nın tescil belgesini aldı ve Haziran ortasında Rusya'daki hastanelere gönderilmeye başlandı. Avifavir korona virüs enfeksiyonunun önlenmesi, teşhisi ve tedavisi için kılavuz listesine dahil edilirken, dünya genelinde Covid-19'a karşı geliştirilmiş tescilli ilaçlardan biri oldu.



Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kiril Dmitriev yaptığı açıklamada, "ABD yetkililerinin önümüzdeki aylarda üretilen Remdesivir ilacının neredeyse yüzde 100'ünü satın alma kararı ve dünya pazarında etkili ilaç sıkıntısı göz önüne alındığında Rusya korona virüsle mücadelede diğer ülkelere yardım etmeye ve Avifavir'in dış teslimatlarına başlamaya hazır" dedi. Dmitriev, "İlaç bir kaç kez daha ucuza mal olurken, tabletlerdeki bırakma şekli uygulamasını basitleştirerek korona virüs enfeksiyonunun erken aşamalarında tedaviye izin veriyor" şeklinde konuştu.



Şirket geçtiğimiz ayda 100 bin kutu Avifavir üretirken, Temmuz ayından itibaren aylık 300 bin kutu ilaç hazırlanması planlanıyor.