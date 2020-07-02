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02.07.2020 - 18:21 |

2 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları ilan edildi - 663. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu hafta şanslı numaralar hangileri oldu? 2 Temmuz 2020 Süper Loto oyununun 663. hafta çekilişinde 6 bilen ve büyük ikramiyenin sahibi de açıklanmak üzere. İşte gözlerin çevrildiği merakla beklenen Süper Loto çekiliş bilet ikramiye sorgulama ekranı...

2 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları ilan edildi - 663. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı

2 Temmuz Süper Loto sonuçları belli oldu. Bu akşam canlı yayında çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaraları 1, 9, 17, 21, 36, 39 oldu...

2 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

1, 9, 17, 21, 36, 39 

2 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları ilan edildi - 663. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı



SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Bir kuponda 6 adet kolon ve kolon başına toplam 54 adet sayı bulunur. Bir adet oynamak için bu sayılardan 6 adedi seçilip kalemle işaretlenir. İsterseniz kuponunuzu sen seç yöntemiyle terminale otomatik olarak doldurtabilirsiniz. Çoklu çekiliş işaretlerseniz aynı kuponu iki, üç yada dört haftalık oynayabilirsiniz. Eğer otomatik olarak makineye doldurtmak yerine kendiniz seçerek oynamak istiyorsanız; Bir kolonda mevcut olan 1′den 54′e kadar olan sayılardan altı adedini seçip işaretlemeniz yeterlidir. Seçtiğiniz sayıların üzerini kalemle işaretlemeniz suretiyle toplamda en az 3 adet doğru sayıyı tutturmanız gerekecektir. İkramiyeler toplamda 3, 4, 5 ve 6 adet sayıyı doğru tahmin edebilen katılımcılar arasında paylaştırılır. Elbette 6 adet sayıyı tek seferde doğru tahmin edebilen katılımcı büyük ikramiyeye hak kazanır. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

Sulama suyunun altında eğlendilerHatay Reyhanlı'da havaların ısınmasıyla çocuklar, mısır tarlalarını sulamak için borularla taşınan suların aktığı yerlerde yüzerek serinlemeye çalışıyor.
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