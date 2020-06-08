08.06.2020 - 13:18 | | DHA
2 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Nefes borusuna kaçtı...
Şanlıurfa´da nefes borusuna ay çekirdeği kaçan Muhammed Ensar Çetiner, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Şanlıurfa Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çetiner ailesinin küçük ferdi Muhammed Ensar'ın (2) yemeye çalıştığı ay çekirdeği, nefes borusunu tıkadı.
Nefes alamadığını fark eden ailesi, Muhammed Ensar'ı otomobille Bozova Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Acil serviste tedaviye alına minik Muhammed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti.
Muhammed Ensar’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
İstanbul'da 3 milyon liralık taklit saat operasyonuİstanbul’da, lüks saat markalarının taklitlerinin depolandığı 4 ayrı adrese düzenlenen baskınlarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira değerinde saat ele geçirildi. Basılan adreslerin, terzi ve dikim evi görünümünde olması dikkat çekti. Uzakdoğu'dan getirilerek gümrükten kaçak geçirilen taklit saatlerin arasında gerçek ürün fiyatı 70 bin lira olan saatlerinde bulunduğu öğrenildi. Saatlerin 350 lira ile bin 100 lira arasında değişen fiyatlardan piyasaya sürüldüğü öğrenildi.