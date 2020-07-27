MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 2 yaşındaki Hamza 17 gün mücadele etti ama... Acı haber
ABONE OL
27.07.2020 - 22:04 | | DHA

2 yaşındaki Hamza 17 gün mücadele etti ama... Acı haber

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 17 gün önce balkondan düşen 2 yaşındaki Hamza Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

2 yaşındaki Hamza 17 gün mücadele etti ama... Acı haber

Olay, 17 gün önce Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya ve Meryem Küçük çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Hamza Küçük, 17 gün önce, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Yaralanan Hamza Küçük, hastaneye kaldırıldı. 17 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Hamza, bugün yaşamını yitirdi. 

 

 

 

Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebiMuğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mezar taşını dahi çalmışlar! 5 kişi gözaltında

Mezar taşını dahi çalmışlar! 5 kişi gözaltında

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Konut kredisinde faizler değişti! İşte ödeyeceğiniz taksit miktarı...

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

Türkiye ve Yunanistan arasında NAVTEX krizi! Son durum ne?

Son dakika haberi: Bakan Koca vaka sayılarının en çok artan ve azalan illeri tek tek açıkladı

Son dakika haberi: Bakan Koca vaka sayılarının en çok artan ve azalan illeri tek tek açıkladı

Sıradaki Haber