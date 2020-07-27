27.07.2020 - 22:04 | | DHA
2 yaşındaki Hamza 17 gün mücadele etti ama... Acı haber
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 17 gün önce balkondan düşen 2 yaşındaki Hamza Küçük, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, 17 gün önce Körfez Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya ve Meryem Küçük çiftinin ikiz çocuklarından biri olan Hamza Küçük, 17 gün önce, 3'üncü katta bulunan evlerinin balkonunda oynarken, dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Yaralanan Hamza Küçük, hastaneye kaldırıldı. 17 gündür Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Hamza, bugün yaşamını yitirdi.
Pınar Gültekin cinayetinde 'zanlıya keşif yaptırılsın' talebiMuğla'da bar işletmecisi Cemal Metin Avcı (32) tarafından vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, arasında zanlıya keşif yapılması talebinin de bulunduğu dosyayı Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim etti. Epözdemir, "Şüphelinin anlatımları, hayatın olağan akışına ve fizik kurallarına aykırıdır" dedi.