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02.07.2020 - 10:05 | | DHA

2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor

Van’ın Erciş ilçesinde, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynarken kaybolan 2 yaşındaki Melek Memiş'i arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

2 yaşındaki Melek'i arama çalışmaları sürüyor

İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 8 çocuklu Memiş ailesinin kızları Melek Memiş, dün sabah evden çıkıp, evlerinin önünden geçen su kanalının kıyısında oynamaya başladı. Ancak bir süre sonra küçük Melek, ortadan kayboldu. İnşaat işçisi baba Yücel Memiş, yakınlarıyla birlikte dere yatağına dökülen kanal çevresinde kızını aradı. Sonuç alınamayınca Memiş, jandarmadan yardım istedi.

Bölgeye Van Jandarma Sualtı Timleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de katılımıyla başlatılan aramalarda, Melek Memiş'in terliğinden biri, kaybolduğu yere yakın bir noktada bulundu. Ancak küçük Melek’e ulaşılamadı. Dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ekipler, arama çalışmalarına ara verdi. Melek'in amcası Hüseyin Memiş ile bazı yakınları ise bölgede gece boyu aramalarını sürdürdü.

2 yaşındaki Meleki arama çalışmaları sürüyor

Jandarma ve AFAD ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmalarına yeniden başladı. Bugünkü aramalara dalgıç polisler de katıldı.

Kanal kıyısında ve suda Melek Memiş’i arama çalışmaları sürüyor.

 

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