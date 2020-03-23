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23.03.2020 - 16:50 | | DHA

2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak öldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, elektrik akımına kapılan 2 yaşındaki Yağmur Saygın, yaşamını yitirdi.

2 yaşındaki Yağmur, elektrik akımına kapılarak öldü

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaynakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Evde oyun oynayan Yağmur Saygan, iddiaya göre, elektrikli su ısıtıcısına dokununca akıma kapıldı. Çığlıklarını duyan yakınlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı küçük Yağmur'u evde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Yağmur, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Yağmur Saygan'ın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.

Şoför can, vatandaşlar canlı yayın derdindeMaltepe’de seyir halinde olan beton mikseri, virajı alamayınca devrildi. Yan yatan beton mikserinde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Sıkışan sürücü canının derdindeyken, vatandaşların kurtarma anlarını cep telefonlarından canlı yayın ile yayınlamaları pes dedirtti.
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