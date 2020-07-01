MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri 2 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf için herkes seferber oldu
ABONE OL
01.07.2020 - 09:20 | | AA

2 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf için herkes seferber oldu

Gaziantep'in Åžahinbey ilÃ§esinde kaybolan 2 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nda bulundu.Â

2 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf için herkes seferber oldu

Â 

Gaziantep Åžahinbey Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± UÄŸurtepe Mahallesi'nde ailesi tarlada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada oyun oynamak Ã¼zere evden Ã§Ä±kan 2 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf Mert YalÃ§Ä±n'Ä±n kaybolduÄŸunu fark eden ailesi durumu Åžahinbey ilÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bildirdi.

Jandarma ekipleri beraberinde geldikleri Åžahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ÅžAHKUT) AFAD, ve AKUT ekipleriyle bÃ¶lgede arama ve tarama faaliyetine baÅŸladÄ±.

YaklaÅŸÄ±k 24 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Yusuf Mert YalÃ§Ä±n, evlerine 1,5 kilometre uzaklÄ±ktaki bir Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nda bulundu.

Â YalÃ§Ä±n, olay yerinde bulunan saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrollerin ardÄ±ndan ailesine teslim edildi.

Â 

Türkiye Irak'a yardÄ±m eli uzattÄ±! TÄ±bbi malzeme...Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadele kapsamÄ±nda Ankara'dan Irak'a gidecek olan tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan uçak havalandÄ±. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter adresinden yapÄ±lan açÄ±klamada uçaÄŸÄ±n hareket ettiÄŸi duyuruldu.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

KPSS Lisans baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r, baÅŸvuru ücreti ne kadar? 2020 KPSS Lisans baÅŸvuru kÄ±lavuzu

KPSS Lisans baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±lÄ±r, baÅŸvuru Ã¼creti ne kadar? 2020 KPSS Lisans baÅŸvuru kÄ±lavuzu

Yüz binlerce çalÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor... UzatÄ±ldÄ±!

YÃ¼z binlerce Ã§alÄ±ÅŸanÄ± ilgilendiriyor... UzatÄ±ldÄ±!

Üç hesap hatasÄ± yapÄ±yoruz! Hiç iyi deÄŸil...

ÃœÃ§ hesap hatasÄ± yapÄ±yoruz! HiÃ§ iyi deÄŸil...

Son dakika... Gözler Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±nda! SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca açÄ±klayacak

Son dakika... GÃ¶zler Bilim Kurulu toplantÄ±sÄ±nda! SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Koca aÃ§Ä±klayacak

SÄ±radaki Haber