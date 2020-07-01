01.07.2020 - 09:20 | | AA
2 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf için herkes seferber oldu
Gaziantep'in Åžahinbey ilÃ§esinde kaybolan 2 yaÅŸÄ±ndaki Ã§ocuk Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nda bulundu.Â
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Gaziantep Åžahinbey Ä°lÃ§esine baÄŸlÄ± UÄŸurtepe Mahallesi'nde ailesi tarlada Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada oyun oynamak Ã¼zere evden Ã§Ä±kan 2 yaÅŸÄ±ndaki Yusuf Mert YalÃ§Ä±n'Ä±n kaybolduÄŸunu fark eden ailesi durumu Åžahinbey ilÃ§e Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na bildirdi.
Jandarma ekipleri beraberinde geldikleri Åžahinbey Belediyesi Arama Kurtarma (ÅžAHKUT) AFAD, ve AKUT ekipleriyle bÃ¶lgede arama ve tarama faaliyetine baÅŸladÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 24 saat sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan Yusuf Mert YalÃ§Ä±n, evlerine 1,5 kilometre uzaklÄ±ktaki bir Ã¼zÃ¼m baÄŸÄ±nda bulundu.
Â YalÃ§Ä±n, olay yerinde bulunan saÄŸlÄ±k ekiplerince yapÄ±lan kontrollerin ardÄ±ndan ailesine teslim edildi.
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Türkiye Irak'a yardÄ±m eli uzattÄ±! TÄ±bbi malzeme...Son dakika haberine göre, corona virüs ile mücadele kapsamÄ±nda Ankara'dan Irak'a gidecek olan tÄ±bbi malzeme yardÄ±mÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan uçak havalandÄ±. Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n Twitter adresinden yapÄ±lan açÄ±klamada uçaÄŸÄ±n hareket ettiÄŸi duyuruldu.