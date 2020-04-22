20/1-A/1 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 20/1-A/1 Cezası Ne Kadar? (2020)

Sürücülerin kural ihlallerinde pek çok trafik cezası taraflarına kesilebiliyor. 20/1-a/1 ceza kodu da sürücülerin mutlaka bilmesi gereken trafik ceza kodudur.

20/1-a/1 Trafik Ceza Kodu Nedir?

Kaza sonucu araçlar hurda haline gelebiliyor. Bundan dolayı araçların hurda belgelerini yapmamak trafik cezası sebebidir. 20/1-a/1 kodlu trafik cezası da bu cezayı belirtmektedir.

Madde 20/1-a/1 Cezası Ne Kadar? (2020)

20/1-a/1 kodlu trafik cezası yeni yılda birlikte 288 TL hale gelmiştir. Her trafik cezasında olduğu gibi 20/1-a/1 kodlu trafik cezasının da bir erken ödeme indirimi bulunuyor. 15 gün içerisinde ödenen cezanın üzerinden %25 erken ödeme indirimi uygulanır.