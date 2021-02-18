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18.02.2021 - 10:33 |

20/1-A/1 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 20/1-A/1 Cezası Ne Kadar? (2021)

Ülkemizde trafik cezaları trafiğin seyrini en sağlıklı seviyeye getirmek için oluşturulmuştur. Var olan trafik cezalarının ayrıntıların da belirlenmesi için her bir trafik cezasına özel trafik ceza kodu verilmiştir. Trafikte bu kuralları çiğneyen sürücülere belirlenmiş olan özel trafik ceza kodları ile birlikte ceza kesilir. 20/1-a/1 trafik cezası da ülkemizde ki yer alan özel ceza kodlarından biridir. Peki 20/1-a/1 trafik ceza kodu nedir? İşte merak edilen tüm detaylar.

20/1-A/1 Trafik Ceza Kodu Nedir? Madde 20/1-A/1 Cezası Ne Kadar? (2021)

 Sürücülerin kural ihlallerinde pek çok trafik cezası taraflarına kesilebiliyor. 20/1-a/1 ceza kodu da sürücülerin mutlaka bilmesi gereken trafik ceza kodudur.

20/1-a/1 Trafik Ceza Kodu Nedir?

Kaza sonucu araçlar hurda haline gelebiliyor. Bundan dolayı araçların hurda belgelerini yapmamak trafik cezası sebebidir. 20/1-a/1 kodlu trafik cezası da bu cezayı belirtmektedir.

Madde 20/1-a/1 Cezası Ne Kadar? (2021)

20/1-a/1 kodlu trafik cezası yeni yılda birlikte 314 TL hale gelmiştir. Her trafik cezasında olduğu gibi 20/1-a/1 kodlu trafik cezasının da bir erken ödeme indirimi bulunuyor. 15 gün içerisinde ödenen cezanın üzerinden %25 erken ödeme indirimi uygulanır. İndirim ile birlikte 235.50 TL.

Esenyurt'ta akılalmaz komşu kavgası! ’Bu su idrar mı, klozet suyu mu’İstanbul Esenyurt'ta yaşanan komşu kavgası karakolda bitti. Mısırlı Mahmut Fatih Ahmet Abdülaziz, giriş katta oturan komşusunun gürültü yaptıkları gerekçesiyle 6 yaşındaki kızının üzerine bir kova pis su döktüğünü iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşananları anlatan Abdülaziz, "Bu su idrar mı, klozetten alınan lağım suyu mu bilmiyoruz. Ancak, çok pis kokuyor" dedi.
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