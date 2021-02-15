20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Bu hafta sonu (20-21 Şubat) sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu hafta başından itibaren araştırma konusu olmaya başladı. Aralık ayından itibaren Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları halen devam ediyor. Yasakların ne zaman sona ereceği veya kaldırılacağına dair net bir bilgi henüz yer almazken geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca il bazında kısıtlamaların esnetilebileceği ve puanlama sisteminin üzerinde durulacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Peki 20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

KISITLMALAR İL BAZINDA GEVŞETİLEBİLECEK!

Yeni dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

KABİNE ESNEMEYİ KONUŞACAK

Başta lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü Beştepe'ye çevrildi. Çarşamba günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alınacak.

BU HAFTA SONU 20-21 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapılıncaya dek hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kararlarının uygulanmaya devam edileceği açıklanmıştı. Bu koşullarda 20-21 Şubat tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağının 81 ilde uygulanması bekleniyor. Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda il bazında gevşetme ve esneme kararlarının alınabileceği konuşuluyor

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma saatleri Cuma akşam saat 21:00'dan başlayarak Pazartesi sabah 05:00'a kadar devam ediyor.