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15.02.2021 - 11:40 |

20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

20-21 Şubat hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Aralık ayının başından bu yana 81 ilde uygulanmaya devam eden sokağa çıkma yasakları halen devam ediyor. Yasakların ne zaman sona ereceğine dair net bir bilgi bulunmazken Bakan Koca il bazında kısıtlama ve puanlama sisteminin getirileceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu. Peki 20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Kısıtlamalar kaldırılacak mı?

Bu hafta sonu (20-21 Şubat) sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu hafta başından itibaren araştırma konusu olmaya başladı. Aralık ayından itibaren Türkiye'nin 81 ilinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasakları halen devam ediyor. Yasakların ne zaman sona ereceği veya kaldırılacağına dair net bir bilgi henüz yer almazken geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısının ardından Bakan Koca il bazında kısıtlamaların esnetilebileceği ve puanlama sisteminin üzerinde durulacağına dair açıklamalarda bulunmuştu. Peki 20-21 Şubat bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

KISITLMALAR İL BAZINDA GEVŞETİLEBİLECEK!

Yeni dönemde il ya da ilçeler bazında daha az vaka ve ölüm olan yerlerde kısıtlamalar azaltılacak. Böylelikle şehirler veya ilçeler daha çok kendini koruyacak önlemlere başvuracak. Vaka sayıları azalan illerde öncelikli olarak lokanta ve kafeler açılacak.

KABİNE ESNEMEYİ KONUŞACAK

Başta lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü Beştepe'ye çevrildi. Çarşamba günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alınacak.

BU HAFTA SONU 20-21 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni bir açıklama yapılıncaya dek hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı kararlarının uygulanmaya devam edileceği açıklanmıştı. Bu koşullarda 20-21 Şubat tarihleri arasında da sokağa çıkma yasağının 81 ilde uygulanması bekleniyor. Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Kabine Toplantısı'nda il bazında gevşetme ve esneme kararlarının alınabileceği konuşuluyor

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma saatleri Cuma akşam saat 21:00'dan başlayarak Pazartesi sabah 05:00'a kadar devam ediyor.

 

Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli yüz yüze eğitim açıklamasıKöy okullarında yüz yüze eğitim için ders zili çaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Yüz yüz eğitimle ilgili Bakan Selçuk, 'Her ortak kullanım alanında ayrı kurallar belirledik. 49 bin 300 civarı okulumuz yüz yüze eğitime hazır' dedi. Aşılama listelerinin Sağlık Bakanlığı'na iletildiğini söyleyen Bakan Selçuk, 'öğretmenler ay sonu ilk doz aşıları olacak' açıklamasını yaptı. Öte yandan üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili YÖK Başkanı Yekta Saraç son dakika açıklamalarda bulundu. Saraç, 'Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır' dedi. İşte yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim ile ilgili Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı'nın açıklamaları...
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