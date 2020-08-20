MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 20 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?
ABONE OL
20.08.2020 - 23:15 |

20 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Türkiye'nin koronavirüs savaşı ile ilgili son durum bu akşam 20:00 sularında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.Gün itibariyle yayınlanan son tabloya göre; test sayısının toplamda 6 milyona yaklaştığı , toplam vaka sayısı ise 254.520'e ulaştığı belirtildi. 21 vatandaşımızın ise hayatını kaybettiği açıklanırken toplam iyileşen sayısı ise 234.797 olarak duyuruldu...

20 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde yükselme eğilimi gösteren koronavirüs ile ilgili 20 Ağustos Perşembe tablosu bu akşam açıklandı. İşte yurt genelindeki vatandaşlarımızın her gün heyecanla beklediği günlük tablonun son ayrıntıları... 

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(20 AĞUSTOS PERŞEMBE)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 92.301

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.412

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  19

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 882

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 6.061.930

TOPLAM VAKA SAYISI: 254.520

TOPLAM CAN KAYBI: 6.058

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 234.797

20 Ağustos korona tablosu açıklandı - Bakan Fahrettin Koca yayınladı: Vaka sayısı ve ölü sayısı bugün kaça yükseldi



İNGİLTERE'DE MASKE KAVGASI!

Başkent Londra'daki metro istasyonunda bir yolcu, istasyon görevlilerini uyaran bir kişi o sırada oradan geçen ve maske takmayan başka bir yolcu tarafından saldırıya uğradı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Clapham Metro İstasyonu'nda, William adlı bir yolcu maske takmayan istasyon görevlisiyle tartışmaya başladı.

William, o sırada oradan geçen ve maske takmayan diğer yolcuyu, "Sen de maske takmıyorsun" diye seslendi.

Maskesiz yolcu, "Bu seni ilgilendirmez" diyerek William'a sertçe yumruk atıp. William kanlar içinde kalıp bayılırken, yaşananlar arkadaşı tarafından görüntülendi. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

 

Zonguldak'ta iş insanına silahlı saldırıZonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir iş insanı park halindeki aracının önünde silahlı saldırıya uğradı. İş insanı ve yanında ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı yarın ne zaman saat kaçta kılınacak? 21 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı yarın ne zaman saat kaçta kılınacak? 21 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

Cuma mesajı ve sözleri 2020! (12 Haziran) Dualı, hadisli, resimli kısa yazılı Cuma mesajları

Cuma mesajı ve sözleri 2020! (12 Haziran) Dualı, hadisli, resimli kısa yazılı Cuma mesajları

Sıradaki Haber